عاجل.. اتفاق هام بين شركاء الحكم بالسودان

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الأحد 12 أبريل 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
اتفق شركاء الحكم في السودان على استكمال هياكل السُلطة الانتقالية وتنفيذ تفاهمات الطرفين وفق مدد زمنية تم التوافق حولها.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على ضرورة استكمال هياكل السلطة، وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية لمواجهة الضائقة الحالية.
ولفت مانيس إلى أن اجتماعاً عقد بين شركاء الحكم أكد ضرورة رصد الأزمات التي تضرب السودان، والقضايا الأمنية والاقتصادية والصحية والسياسية التي تواجهه؛ حيث تم النظر فيها تفصيليا.
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