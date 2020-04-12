تفاصيل جديدة وخطيرة عن خطاب الفيفا للمريخ

الخليج 365 :

تورط المريخ السوداني في مشكلة مالية جديدة، بعدما تحصل محترف إفريقي سابق بالفريق، على حكم بتقاضي مستحقات مالية متأخرة لدى النادي الأحمر.وتلقى المريخ تهديدا بتنفيذ القرار خلال فترة محددة، وإلا ستطاله عقوبات.

ويتعلق الأمر بلاعب الفريق السابق، الظهير الأيمن التوجولي، كوكو دونو لياسيدجي، الذي حكمت له لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، بالحصول على مستحقات مالية من نادي المريخ، قدرها أكثر من 35 ألف دولار أمريكي.

وتعاقد المريخ مع كوكو، في صيف 2018، وتخلص منه النادي بإنهاء عقده بعد فترة قصيرة.وبناءً على قرار لجنة فض النزاعات، يستحق اللاعب الحصول على متأخرات مالية للأشهر، من مايو/أيار وحتى ديسمبر/كانون أول 2018، ومن يناير/كانون ثان وحتى سبتمبر/أيلول 2019، بمجموع يبلغ 17 شهرا.

الخطاب المعنون للمريخ، والذي تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم صورة منه، أمس الجمعة، أمهل النادي فترة 45 يوما للسداد، وإلا سيتم حرمانه من ضم لاعبين.