تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد… ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي ١٩ حالة حتى مساء السبت الموافق الحادي عشر من ابريل دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتي الوفاة التي سبق الاعلان عنهما.

واشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم ١٨ لرجل سوداني في الأربعينيات من العمر يسكن ولاية الخرطوم/محلية أمدرمان ليس له تاريخ سفر للخارج و لم يثبت التقصي الوبائي مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة.

أما الحالة رقم ١٩ فهي لسودانية في الثلاثينيات من العمر تسكن امدرمان/محلية أمبدة مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.

و يتلقى المريضان الآن الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

و تشير التقارير الوبائية الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ ٢٦٨ حالة (إشتباه) بجميع مراكز العزل بالبلاد.