خطوات متسارعة لرفع الدعم عن الوقود

الخليج 365 :

تفريغ (٢٩) ألف طن من الجازولين بميناء الخير ببورتسودان

أفادت متابعات (السوداني الدولية) بوصول باخرة وقود على متنها جازولين يوم الخميس تم تفريغ حوالى ٢٩ الف طن متري بميناء الخير ببورتسودان، كما تم تفريغ ٣٨ الف طن متري من البنزين للشركة نفسها قبل ايام.

وكانت هنالك باخرة وقود قد رست على الميناء الثلاثاء الماضي وتم تفريغ ونقل ٤٠ الف طن متري منها من الجازولين على دفعتين بواقع (١٨-٢٢) الف طن متري. الى ذلك أفادت مصادر (السوداني الدولية) بوصول إخطار من ادارة المستودعات للمؤسسة السودانية للنفط يفيد بان الجازولين سيكون بالنظام التجاري بنسبة ٦٠% ونسبة ٤٠ % للخدمي. بينما سيكون عمل البنزين بنسبة ٥٠% مناصفة بين التجاري والخدمي وذلك بعد اكتمال الاجراءات المترتبة على هذا الامر. وتشهد ولاية البحر الاحمر شأنها شأن كل ولايات السودان أزمات في الوقود منذ فترة ليس بالقصيرة.