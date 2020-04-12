وزير الصحة: السودان يحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم لرويترز يوم السبت إن السودان يحتاج على نحو عاجل 120 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك في ظل نقص الإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.

وقال وزير الصحة السوداني ”نحن نعد استراتيجية لمواجهة كورونا تمتد لنهاية شهر يونيو المقبل ولكن لتنفيذ ذلك نحتاج بصورة عاجلة 120 مليون دولار لتوفير أدوات وقاية لحماية العاملين في المرافق الطبية وتأهيل مرافق طبية وأجهزة مطورة للاختبارات المعملية“.

وسجل السودان حتى الآن 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بما في ذلك حالتي وفاة لكن وزير الصحة قال إن السودان في وضعه الحالي لن يستطيع التعامل مع أي انتشار كبير.

وأضاف الوزير أن بلاده تعاني من نقص في أجهزة التنفس والملابس الواقية للكوادر الصحية وأجهزة الفحص. وأشار إلى تسلم السودان لعدد من المعدات الطبية من جهات خارجية.

وقال ”لدينا وعود باستلام 13 مليون دولار من ضمنها تبرعات لسودانيين بالخارج ولكن وضع السودان في القائمة الأمريكية للإرهاب يعيق وصول هذه التبرعات لوزارة الصحة للمساعدة في مكافحة الكورونا“.

Advertisements

وبدأ السودان في فبراير شباط إجراء فحوص للقادمين إلى مطاره الدولي. وفي مارس آذار أغلقت السلطات السودانية جميع المطارات والمعابر الحدودية أمام حركة المرور غير التجارية.

وفرضت الحكومة أيضا حظرا للتجول لمدة 12 ساعة وأغلقت المدارس والجامعات وحظرت المناسبات والتجمعات. وقوبلت بعض الإجراءات بعدم التعاون.

وقال وزير الصحة إن وزارته أوصت بفرض ”الإغلاق الكامل“ للعاصمة الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل وإقامة المزيد من مراكز الحجر الصحي وزيادة القدرة على فحص الناس في مناطقهم في الخرطوم وبقية مناطق السودان.