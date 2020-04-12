شركة (ويتا) تُباشر طحن القمح وتبدأ التوزيع غداً

الخليج 365 :

أعلن نائب المدير العام لمطحن (ويتا) للغلال حسن حسين، عن مُباشرة المطحن لعمليات الطحن على أن يبدأ التوزيع غداً الاثنين، بعد استلام (48) ألف طن من المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي من القمح المحلي.

ووصف حسين، نوعية القمح هذا العام بالجيدة، وأشاد بتعاوُن وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي، الصناعة والتجارة والزراعة والغابات والبنك الزراعي والمخزون الاستراتيجي لتوفير احتياجات المطحن من القمح المحلي الذي يُغطِّي احتياجات سبعة أشهر قادمة.

وينتج مطحن (ويتا) للغلال (16) ألف جوال دقيق يومياً، منها (10) الآف لولاية الخرطوم.

فيما أكّد رئيس لجنة تسيير شُعبة المخابز السابق عبد الرؤوف مصطفى، أنّ تنفيذ مُقترحات شُعبة المخابز التي دفعت بها للجهات المُختصة والمُتعلِّقة بزيادة وزن قطعة الخُبز ومُضاعفة سعرها، أدى إلى مُعالجة فورية لخسائر أصحاب المخابز نتيجةً لارتفاع كلفة الإنتاج بارتفاع تكلفة كرتونة الخميرة إلى (3) الآف جنيه، وارتفاع كرتونة الزيت إلى (2800) جنيه، وارتفاع أُجور العَمَالة، وأضاف أن مُقترحات أصحاب المخابز التي نفذت تتمثل في إقرار وزن قطعة الخُبز (90) جراماً بسعر (2) جنيه، ودعا لتوفير الدقيق للمخابز في الوقت المُناسب.