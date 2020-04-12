300ممثل في دار المطلقات.!

الخليج 365 : يشهد عدد من القنوات السودانية المختلفة حلقات مسلسل دار المطلقات الذي اعتبره النقاد المسرحيين أكبر مسلسل سوداني يحوي عدداً كبيراً من الممثلين الذين يصل عددهم حوالى 300 ممثل وممثلة

المسلسل من تأليف هيبات الفاتح وإخراج عرفة حسن وبطولة الكندي الأمين وناهد حسن وإخلاص نور الدين وسارة حمدون وسهام بدر وفيصل أحمد سعد وحسن يوسف (سيد جرسة) وعدد كبير من نجوم الدراما الصاعدين.

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