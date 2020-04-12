شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت الفحصوصات سلامة ونجاة الفنان الكبير محمود تاور من (الكورونا) وذلك بعد أن جاء بالصدفة بآخر طائرة قادمة من الإمارات والتي كانت تحمل اثنين من المصابين (بكورونا) ، تاور أجرى عدداً من الفحوصات التي أكدت تمام صحته وسلامته من (الكورونا) حيث قام بعمل العديد من البروفات بقناة النيل الأزرق لمشاركته في عدد من الحلقات ببرنامج (أغاني واغاني) وهو يرتدي القفازات والكمامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجاة الفنان تاور بأعجوبة من (الكورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.