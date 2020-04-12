الحارس المصري الحضري يثير غضب الجماهير السودانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أثار أسطورة كرة القدم المصرية حارس المرمي عصام الحضري غضب الجماهير السودانية وذلك بعد تصريحه الذي أطلقه خلال استضافته مساء السبت على قناة (ON) المصرية عبر برنامج “أبلة فهيتا لايف من الدوبلكس”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قال الحضري الذي لعب فترة بالسودان بقميص نادي المريخ الضلع الثاني للقمة السودانية, رداً على سؤال (من هو أوحش أو أسوأ مدافع لعب أمامك؟) أوحش مدافع كان من السودان ولم يكشف الحضري عن اسم المدافع لكنه أكد أن كل خطأ يرتكبه يتسبب في اهتزاز شباكه.

تصريح حارس الأهلي والزمالك السابق وجد استنكار كبير من الجمهور السوداني الذي وصف اللاعب المخضرم بناكر الجميل وصاحب التصريحات المستفزة وذلك من خلال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا التصريح عبر السوشيال ميديا.