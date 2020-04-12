البحرين تعلن إستئناف إستيراد اللحوم من السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في البحرين، عصام بن عبدالله خلف، عن إعادة فتح استيراد الحيوانات الحية المخصصة للذبح من السودان.

وأوضح الوزير البحريني الى أن عملية الاستيراد من السودان كانت قد توقفت في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي نتيجة ظهور مرض حمى الوادي المتصدع، مشيراً في الوقت ذاته أنه تم كذلك فتح استيراد اللحوم الحمراء من جمهورية البوسنة.

وبين الوزير خلف أن ذلك يأتي ضمن جهود وكالة الثروة الحيوانية في بلاده بتنويع مصادر الاستيراد للحيوانات الحية المخصصة للذبح واللحوم الحمراء والبيضاء، حيث من الممكن حاليا الاستيراد من السودان وجورجيا ورومانيا والصومال وجيبوتي وجنوب افريقيا والكثير من الدول، إضافة الى دول مجلس التعاون.