أسواق التعدين بنهر النيل تستهلك اكثر من (166) مليون جنيه شهرياً من الوقود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
(166) مليون جنيه شهرياً تكلفة الوقود وقطع الغيار بمناطق التعدين بنهر النيل
قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في ولاية نهر النيل د. أسامه الماحي، إن سوق العبيدية يستهلك يومياً 550 برميل جازولين، باستهلاك شهري يتجاوز 17 ألف برميل. وأكد في تصريحات صحفية امس أن تكلفة الوقود وقطع الغيار العاملة بسوقي طواحين العبيدية وأبوحمد تفوق 166 مليون جنيه شهرياً. وكشف عن تقديمه تقريراً لرئاسة وزارة الطاقة والتعدين متضمناً كلفة قطع الغيار والصيانة الدورية للوابورات التي تقدر بمليار ونصف المليار جنيه في الشهر، ودعا الماحي وزارة الطاقة والتعدين لتخصيص مبلغ تشجيعي لكهرباء سوقي العبيدية وأبو حمد لتسهم في زيادة الإنتاج وتوفير أكثر من (64584) طن من الجازولين سنويا إلى جانب توفير مبلغ (33840000) جنيه قيمة قطغ الغيار للصيانة الدورية للوابورات، مشيرا إلى أن هناك ترحيبا واستعدادا تام من قبل شعبة الطواحين وأصحاب المحلات لكهربة الأسواق.
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