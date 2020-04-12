بيان دون مستوى الطموح

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

عشية الذكرى الأولى لنجاح ثورة الشعب فى الاطاحة بنظام القهر والفساد وازاحة رئيسه الظالم ، فى هذه الذكرى والعالم أجمع – ومن بينه بلادنا بالطبع – يعيش صراعا عنيفا وغير مسبوق مع عدو صغير لايرى بالعين المجردة لكنه يهدد البشرية جمعاء ويمكن ان يفتك بغالبها ان لم تتمكن من الانتصار عليه ، فى هذه الظروف صدر بيان ثلاثى (المجلس السيادى ومجلس الوزراء والحرية والتغيير ) ،

البيان حيا ثورة الشعب وتضحياته ، وتحدث عن الظروف العصيبة التى تمر بها البلد متمنيا تجاوز الجميع هذه الأحوال الصعبة .

وبقراءة سريعة للبيان ووقفة عاجلة معه نقول ان البيان خيب الآمال وزاد من يأس الناس ان تصل الحكومة الى علاج للمشاكل الكبرى التى تحيط بالمواطن وعلى رأسها الغلاء الفاحش الذى طال كل شيئ حتى اصبح من الصعب على الناس الوفاء بالتزاماتهم الاساسية بعد ان تخلوا تماما عن الثانوية ولم تعد محلا لاهتمام الناس وبحثهم عنها .

والامر الثانى الذى حز فى نفوس الناس وعدم ايلائه الاهتمام اللائق به هو توالى الازمات والاستعصاء على الحل الذى بات سمة المرحلة فهذه مشاكل الخبز تزداد صعوبة وتعقيدا ، اضافة الى مشاكل الوقود وغاز الطبخ والمواصلات وشح الدواء وغيرها من الضروريات .

ايضا تجاوز البيان أمرا هاما ومطلبا جماهيريا لايمكن التخلى عنه وهو اجراء محاكمات عاجلة لرموز النظام البائد الضالعين فى الفساد والذين اوصلوا الاوضاع الى هذا الدرك السحيق ، ومما حز فى نفوس الناس ان تمر كل هذه المدة دون القصاص من القتلة المجرمين ومحاسبة المفسدين.

امر آخر توقع الناس ان يكون قد نال حظه من الاهتمام به او تتم الاشارة إليه على الاقل وهو تشاكس الشركاء الذى يقعدهم عن قيادة سفينة الخلاص خاصة وإن فيهم من يخون الشراكة ويتربص بالشركاء بحسب وصف بعضهم للبعض الاخر ، وكان حريا بالبيان ان يضع هذا المسألة فى الاعتبار.

انه بيان جدير بان يوصف بانه دون مستوى الطموح بل مخيبا للامال.

كانت هذه وقفة عجلى مع البيان الثلاثى الصادر فى ذكرى نجاح الثورة .