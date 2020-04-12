الحرية والتغيير تتمسك بطلب بتغيير العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف عن وجود أكثر من مطبعة للعملة بالداخل والخارج.

وقال في تصريح لـ(الجريدة) هناك كثيرون يعملون على تزييف العملة المحلية وتعبئتها في جوالات خاصه فئات الـ(50) جنيها وطالب صديق يوسف بايقاف ما وصفه بالعبث الذي يحدث في الوقت الراهن لجهة أن استمرار السماح بطبع العملات خارج النظام المصرفي فساد وصفه بالكبير، وتمسك بالطلب الذي تقدمت به قوى الحرية والتغيير لرئيس مجلس الوزراء بتغيير العملة.

وراهن على أن ذلك سيكون جزء من المعالجات التي ستؤدي الى تذليل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي.وشدد على ضرورة الاسراع في تغيير العملة المحلية ونوه الى أن حجم الكتلة النقدية التي تتواجد خارج الجهاز المصرفي ليست بالقليلة.