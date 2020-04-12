شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الأحد” إنّ وفدًا مشتركًا من وزارة الطاقة والتعدين وممثلين لشركة الجنيد والجهات المختصة، سيزور ولاية شمال دارفور غدًا”الأثنين”، لاستلام مناجم جبل عامر على الأرض.
وأوضحت الصحيفة أنّ الزيارة تأتي لتكملة إجراءات استلام المنجم، على خلفية إعلان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو تنازل شركة الجنيد عن جبل عامر لصالح الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من وزارة الطاقة إلى دارفور لاستلام مناجم جبل عامر على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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