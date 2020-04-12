وفد من وزارة الطاقة إلى دارفور لاستلام مناجم جبل عامر على...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة المواكب الصادرة اليوم”الأحد” إنّ وفدًا مشتركًا من وزارة الطاقة والتعدين وممثلين لشركة الجنيد والجهات المختصة، سيزور ولاية شمال دارفور غدًا”الأثنين”، لاستلام مناجم جبل عامر على الأرض.

وأوضحت الصحيفة أنّ الزيارة تأتي لتكملة إجراءات استلام المنجم، على خلفية إعلان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو تنازل شركة الجنيد عن جبل عامر لصالح الحكومة.