شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن والي ولاية البحر الأحمر، اللواء ركن حافظ التاج مكي اكتمال فترة الحجر الصحي للجنود القادمين من المشاركة في”عاصفة الحزم” باليمن. وكشفت الوالي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” عن دخول باخرة الجنود لميناء بورتسودان أمس.

وقال إنّ لجنة إدارة الأزمة بالولاية تعهّدت بترحيل ركاب الباخرة إلى ولاياتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكتمال فترة الحجر الصحي.. باخرة القوات المحتجزة لإجراءات الفحص تدخل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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