المجرم كرتي يشرع في رفع دعوى تشهير أمام القضاء ضد وجدي...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضح وزير الخارجية الأسبق علي أحمد كرتي، أنّ الأراضي المذكورة التي أعلنت عن نزعها لجنة التفكيك هي في الأصل كانت مزرعة”ملك حرّ”، تقع شمال شرق مطاحن”ويتا” للغلال، ومساحتها تقارب”30″ فدانًا تمّت زراعتها لمدة”10″ سنوات.

وقال المستشار القانوني لـ”علي كرتي” بحسب صحيفة المجهر السياسي الصادرة اليوم”الأحد”، إنّه تمّ تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية إلى سكنية وتبقّت تلك المزرعة كآخر مزرعة مثمرة ومنتجة لستِ سنواتٍ.

وأبان أنّ المزرعة لم تكن يومًا ملكًا لحكومة السودان، ولم يستفد المالك من أيّ تسهيلاتٍ أو معاملاتٍ خارج الإطار القانوني وما نصّت عليه اللوائح وفق قانون الأراضي لجمهورية السودان.

وأعلن عن شروع موكّله برفع دعوى تشهير أمام القضاء ضد”وجدي صالح” وأعضاء لجنة تفكيك التمكين.