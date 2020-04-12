شكرا الصادق المهدي .. مبادرة طيبة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

دعوة كريمة ومبادرة طيبة اطلقها السيد الصادق المهدى لردم الهوة المصطنعة بين ابناء الامة والعمل على ايقاف الاقتتال بين المسلمين ، وجاءت دعوة السيد الصادق المهدى للعاهل السعودى وولى عهده الى قيادة مبادرة صلح بين المسلمين واسكات اصوات البنادق بينهما ، وننقل ادناه عن بعض المواقع الاخبارية ما ورد عن السيد الصادق المهدى فى سياق تعليقه على مبادرة وقف اطلاق النار فى اليمن التى اعلنت عنها السعودية ، يقول الخبر:

رحب زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، بقرار المملكة العربية السعودية وقف إطلاق النار في اليمن ، وهنأ المهدي في رسالة له العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بهذه الخطوة التى وصفها بالمباركة إسلامياً والمحمودة إنسانياً.

وناشد المهدي بحسب العاهل السعودي وولي العهد مواصلة هذا العطاء بتبني صلحٍ وتعايشٍ بين أهل السنة والشيعة، وزاد :”فأهل القبلة إخوة وإن اختلفت المذاهب”. وأضاف : ”نرجو أيضاً أن يبادر خادم الحرمين وولي عهده بعمل حاسم لإسكات البنادق والمدافع في أوساط الأمة العربية خاصة ، والأمة الإسلامية عامة”.

انتهى نقلنا لحديث السيد الصادق المهدى ومع اننا نشك فى قبول السعودية بالمبادرة الطيبة هذه ، خاصة فى ظل السياسات التى يتبعها العاهل السعودى وولى عهده والتى أدت الى توسيع الخلاف بين ابناء المسلمين ، ورغم الدور السيئ الذى ظلت تلعبه السعودية وبالذات فى عهد الملك سلمان وابنه الامير محمد فى عدد من اقطار العالم الاسلامى ، ومع عدوانهما السافر على الشعب اليمنى المظلوم ، مع كل ذلك وزيادة فاننا نثمن عاليا مبادرة الامام الصادق المهدى التى تشير الى وعى الرجل ومعرفته بمشاكل الامة وانه لا حل لها إلا بتجاوز الخلافات المذهبية والعمل على ارساء صلح دائم بين اهل القبلة يمنع بشكل قاطع التخوين والتكفير والاقصاء ويدعو للتعايش والاخاء.

شكرا السيد الصادق المهدى فقد شخصت الداء ووصفت الدواء .