من ينصح بن زايد وبن سلمان؟وهل يقبلان؟.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، شركاء متشاكسون يسعى كل واحد منهم للايقاع بصاحبه ، ولا يتوانى عن الاضرار به ان وجد فرصة لذلك.

بينهما حلف وتعاون فى ملفات ما ، وتنافس فى اخرى ، وصراع محموم فى ثالثة يمكن ان يصل يوما الى مرحلة كسر العظم ، وليس من رادع لهما إلا عدم ملاءمة الظرف لذلك.

حليفان مقربان لقوى الشر والاستكبار فى العالم ممثلة فى امريكا ورئيسها البعيد عن الالتزام باى قيم أو التقيد باى خلق أو احترام أى تعهدات ، ولا يستطيعان رفض طلب لترامب وهو يحلبهما وقت يشاء وكيف يشاء ، ولا يعترضا.

يقيمان معا حلفا وعلاقة غير رسمية وايضا غير سرية مع كيان الاحتلال الصهيونى الغاصب ، ولايستحيان من التواصل مع مجرمى الدويلة اللقيطة ، ولايمانعان من استقبال مندوبيها وممثليها على مختلف المستويات فى بلديهما وقد فعلا مرارا ، اما فى خارج بلديهما فمن الراجح جدا انهما التقيا جزارى الكيان القاتل من أصغر مسؤول سياسى وامنى وعسكرى وصولا الى رئيس وزراء العدو المجرم نتنياهو.

يمارسان ظلما واستبدادا وضيقا بالرأى الآخر بل لا يوافقان على ذلك اساسا ، والعالم يشهد ان لهما سجونا تتوفر فيها أصعب انواع التعذيب واقساه ، وتنعدم فى سجونهما ابسط قواعد الإنسانية وهى الابعد عن مراعاة الجوانب القانونية والاخلاقية.

يعملان على ملاحقة أى معارض لهما فى الخارج ولايتورعان عن اسكات كل صوت ينتقدهما ولايخشيان ردة فعل من العالم الخارجى فهما بارعان فى شراء المواقف وسخيان فى الدفع لمن يعمل على ايقاف انتقادهما وتعطيل أى اجراءات يمكن ان تحرك ضدهما ، ولما امنا العقوبة اساءا الادب.

يواجهان معارضة وتململا من دائرتهما القريبة والخاصة (العائلة) لكنهما مستعدان لقتل اقرب الناس لهما ان ابدى اعتراضا عليهما.

يخشى كثير من المراقبين ان تؤدى تصرفاتهما الطائشة وحساباتهما المتهورة الى الحاق الضرر بعائلتيهما ودولتيهما لكنهما لايهتمان بذلك.

لا اظن احدا يقرأ جزء من هذا الكلام ولايعرف من هما المقصودان به .

انهما الشبيهان محمد بن زايد ومحمد بن سلمان فهل يتعظان ويعودان لرشدهما ام يمضيان فى طريق لن يوصلهما الى مايريدان ؟ فمن ينصحهما ؟ وهل يقبلان النصح؟