تربويون يطالبون “البرهان” بإقالة مدير المناهج عمر القرّاي

التاريخ: 12-أبريل-2020
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يَعتزم تربويون، تقديم مُذكِّرة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تُطالب فيها بإقالة مدير المناهج عمر القرّاي، وذلك لإصراره على حذف الدين من المناهج، رغماً عن تعيينه من قبل رئيس الحكومة وسلطاته الواردة في الوثيقة الدستورية.
وبحسب (موقع السوداني)، دشّن خُبراء تربويون، حَملةً ضَخمةً انطلقت عبر مواقع التّواصُل الاجتماعي تدعو لإقالة مدير المناهج عمر القرّاي من إدارة المناهج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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