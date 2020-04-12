صديق يوسف: يكشف عن مطابع لتزييف العملة

كشف عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي صديق يوسف عن وجود أكثر من مطبعة للعملة بالداخل والخارج، وقال في تصريح لمصادر، هناك كثيرون يعملون على تزييف العملة المحلية وتعبئتها في جوالات خاصه فئات الـ(50) جنيهاً.

وطالب صديق يوسف بحسب صحيفة الجريدة، بإيقاف ما وصفه بالعبث الذي يحدث في الوقت الراهن لجهة أن استمرار السماح بطبع العملات خارج النظام المصرفي فساد وصفه بالكبير، وتمسك بالطلب الذي تقدمت به قوى الحرية والتغيير لرئيس مجلس الوزراء بتغيير العملة.

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وراهن على أن ذلك سيكون جزء من المعالجات التي ستؤدي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المحلي. وشدد على ضرورة الإسراع في تغيير العملة المحلية ونوه إلى أن حجم الكتلة النقدية التي تتواجد خارج الجهاز المصرفي ليست بالقليلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)