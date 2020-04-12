باخرة الجنود المحتجزة لإجراءات الفحص تدخل ميناء بورتسودان

أعلن والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي اكتمال فترة الحجر الصحي للجنود القادمين من المشاركة في (عاصفة الحزم) باليمن. وكشف لمصادر دخول باخرة الجنود لميناء بورتسودان أمس، وقال أن لجنة إدارة الأزمة بالولاية تعهدت بترحيل ركاب الباخرة إلى ولاياتهم.

من جانبها أكدت مديرة إدراة الطب الوقائي بوزارة الصحة د. آمنة قلوباوي بحسب صحيفة السوداني، أن الجنود القادمين من اليمن قضوا فترة الحجر كاملة وخضعوا لكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية، وطمأنت المواطنين بأن إدارتها تبذل كل الجهود لتطبيق الاشتراطات العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة إدارة الوبائيات والمحاجر الصحية قد أوصت بتشديد عمليات التقصي وتطبيق بروتوكول الحجر الصحي وفق ما أجازته وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية على الباخرة السعودية القادمة من ميناء جيزان وهي تحمل (800) راكب من ضباط وجنود وصف قادمين بعد انقضاء خدمتهم ضمن القوات المشاركة في التحالف العربي باليمن.

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من جهة أخرى أفادت المصادر، أن سلطات بورتسودان رصدت مساء أمس حالة كسر للحظر وللضوابط الصحية من قبل أحد قطارات البضائع بالسكك الحديدية واكتشفت السلطات قدوم عشرات الركاب عبر قطار خاص بنقل بضائع وألقت السلطات القبض على سائق القطار وطاقمه وأحد الركاب وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم بقانون الطوارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)