قال مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في ولاية نهر النيل د. أسامه الماحي، إن سوق العبيدية يستهلك يومياً 550 برميل جازولين، باستهلاك شهري يتجاوز 17 ألف برميل. وأكد في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، أن تكلفة الوقود وقطع الغيار العاملة بسوقي طواحين العبيدية وأبوحمد تفوق الـ”166″ مليون جنيه شهرياً.
وكشف الماحي عن تقديمه تقريراً لرئاسة وزارة الطاقة والتعدين متضمناً كلفة قطع الغيار والصيانة الدورية للوابورات التي تقدر بمليار ونصف المليار جنيه في الشهر.
ودعا وزارة الطاقة والتعدين لتخصيص مبلغ تشجيعي لكهرباء سوقي العبيدية وأبو حمد لتسهم في زيادة الإنتاج وتوفير أكثر من (64584) طن من الجازولين سنوياً إلى جانب توفير مبلغ (33840000) جنيه قيمة قطغ الغيار للصيانة الدورية للوابورات، مشيراً إلى أن هناك ترحيباً واستعداداً تاماً من قبل شعبة الطواحين وأصحاب المحلات لكهربة الأسواق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر (166) مليون جنيه شهرياً تكلفة الوقود وقطع الغيار بمناطق التعدين بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.