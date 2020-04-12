غرفة البصات: خسائر مليارية وتضرُّر حوالى (12) ألف أسرة

التاريخ: 12-أبريل-2020
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كشف رئيس لجنة التسيير لغرفة البصات السفرية، سمير عرش الدين عن خسائر مليارية تعرَّض لها أصحاب شركات النقل جراء قرار منع سفر البصات للولايات ودخوله الأسبوع الثالث.
وقال عرش الدين بحسب صحيفة السوداني أمس، إن عدد البصات السفرية يعادل (3.200) بص سياحي و أن مقابل كل بص عدد (4) أشخاص من سائقين ومضيفين، مشيراً إلى أن حجم الضرر يطال نحو (12.000) أسرة.
وناشد عرش الدين متخذي القرار بأن يحذوا حذو الدول المجاورة وهو تأجيل المديونيات لشركات النقل لمدة (6) أشهر إضافة لتمويلات طويلة الأجل للمعسرين لمجابهة فترة منع السفر، وطالب الجهات المختصة بمعالجة فورية لأصحاب الشركات بتأجيل مديونياتها حتى تتمكن من توفيق أوضاع العمال والموظفين، مؤكداً أن قطاع البصات يمثل الناقل الوطني للدولة لذلك يجب محافظتها عليه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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