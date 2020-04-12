التاريخ: 12-أبريل-2020
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إلى ذلك أوضح وزير الخارجية الأسبق علي أحمد كرتي أن الأراضي المذكورة التي أعلنت عن نزعها لجنة التفكيك هي في الأصل كانت مزرعة ملك حر، تقع شمال شرق مطاحن “ويتا” للغلال ومساحتها تقارب (30) فداناً تمت زراعتها لمدة (10) سنوات.
وقال المستشار القانوني لـ”علي كرتي” بحسب صحيفة المجهر، إنه تم تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية لسكنية وتبقت تلك المزرعة كآخر مزرعة مثمرة ومنتجة لست سنوات.
وأبان أن المزرعة لم تكن يوماً ملكاً لحكومة السودان، ولم يستفد المالك من أي تسهيلات أو معاملات خارج الإطار القانوني وما نصت عليه اللوائح وفق قانون الأراضي لجمهورية السودان.
وأعلن عن شروع موكله برفع دعوى تشهير أمام القضاء ضد “وجدي صالح” وأعضاء لجنة تفكيك التمكين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر “كرتي” يشرع في إجراءات قضائية ويؤكد أن المزرعة “ملك حر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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