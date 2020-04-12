الفريق هاشم عثمان: هناك مالكاً غيري حجزت “إزالة التمكين” أراضيه بالباطل

نفت مصادر مقربة من والي الخرطوم مدير عام الشرطة الأسبق الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين امتلاكه لقطع الأراضي التي أعلنت عن نزعها أمس الأول (الجمعة) لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.

وطالب الفريق هاشم لجنة إزالة التمكين بإثبات ملكيته لقطع الأراضي، وقال: “على اللجنة سواء أن كانت مؤسسة أو شخوصاً أن يثبتوا ملكيتي المدعاة للأراضي المذكورة”، وأكد عدم ملكيته لها، مشيراً إلى أن هناك مالكاً غيره تتبع له.

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وقال وبالتأكيد للأراضي مالك غيري حجزت اللجنة أراضيه بالباطل، مؤكداً عدم امتلاكه لأي قطعة أرض غير منزله الذي بدأ في تشييده منذ أن كان برتبة المقدم شرطة، ولفت إلى أنه عند الانتهاء من تشييده قام بإيجاره طيلة هذه الفترة، ولم يستقر به إلا بعد إقالته من منصب والي الخرطوم ورحيله من منزل حكومي كان يقيم به حسب المنصب.

وبحسب صحيفة المجهر، تجدر الإشارة إلى أن اسم هاشم عثمان الحسين بحسب المعلومات أنه تاجر عقارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)