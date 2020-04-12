(450) سجيناً في بورتسودان يحتجون على تأخر تطبيق قرار النائب العام

احتج عدد من سجناء الحق العام بالسجن الاتحادي في بورتسودان أمس على تأخر السلطات في تطبيق قرار النائب العام القاضي بإعلان العفو العام عن سجناء الحق العام.

وأكد مدير شرطة البحر الأحمر اللواء طارق البدراوي واقعة احتجاج السجناء. وأوضح أن قرار النائب العام بشأن العفو العام عن سجناء الحق العام لم يصل ولاية البحر الأحمر بعد.

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وكشف البدراوي بحسب صحيفة السوداني، عن تصنيف السجناء وجاهزية غطلاق سراحهم فور وصول القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)