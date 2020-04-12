الأصم: في مثل هذا اليوم سقط صنم وبدأت معركة أخرى

التاريخ: 12-أبريل-2020
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قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، إن الواجب الجماعي يذكر دائماً حجم التضحيات الاتقدمت، في مقابلة الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الانتقال.
وبحسب (موقع السوداني)، كتب الأصم تغريدة على حسابه في توتير اليوم، ”في اليوم ده من العام الماضي وبعد تضحيات عظيمة من الشعب السوداني سقط صنم وبدأت معركة أخرى، معركة لم تنتهي وحتكون طويلة حتى الوصول إلى بناء دولة الحرية والسلام والعدالة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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