“قيادي جنوبي” يطالب باستضافة “منظمة الدعوة الإسلامية” بجنوب السودان

طالب القيادي الجنوبي الأمين العام الأسبق للمجلس الإسلامي لدولة جنوب السودان، الشيخ ” عز الدين نمر دينق” باستضافة منظمة الدعوة الإسلامية في بلاده، بحسب ما نشر يوم أمس على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك”.

وقال “دينق” بحسب (السوداني الإلكترونية): على المجلس الإسلامي لجنوب السودان مع منظمة الدعوة الإسلامية إقليم جنوب السودان تقديم طلب لحكومة جنوب السودان باستضافة مقر منظمة الدعوة الإسلامية.

لما سوف يستفيد منها مسلمي جنوب السودان وشعبه من الأجر والثواب في الدنيا والآخرة لما تقدمه المنظمة للمجتمعات المسلمة والإنسانية للبشرية أجمعين – “على حد قوله”.

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وكانت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، قد أصدرت مساء الجمعة الماضية قراراً بحل وإلغاء تسجيل منظمة الدعوة الإسلامية في السودان، وحجز واسترداد جميع أموالها وأصولها داخل السودان وخارجه لصالح الدولة، على أن تؤول لوزارة المالية.

وقالت المنظمة في بيان لها أصدرته يوم السبت في الخرطوم، إن السودان أرض مقر فقط، مؤكدة أن دولة المقر يحق لها التحلل من اتفاق المقر والطلب من المنظمة مغادرة السودان والبحث عن مقر بديل، منوهة إلى أن ذلك يتم وفق أعراف دبلوماسية معروفة تسمح للمنظمة التصرف في أصولها وممتلكاتها، وقرار اللجنة لم يراعِ هذا العرف الدبلوماسي المعروف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)