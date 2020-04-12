القبض على المتهم الأول بقتل الشهيدين الفاتح النمير ود. بابكر

التاريخ: 12-أبريل-2020 فى : أخبار 25 مشاهدة قالت أسرة شهيد ثورة ديسمبر الفاتح عمر النمير، إن السلطات ألقت القبض على المتهم الأول في قتل الشهيدين الفاتح النمير ود. بابكر عبد الحميد. Advertisements وكتبت شقيقة الفاتح النمير، شيماء بحسب صحيفة السوداني، على صفحتها الشخصية بفيس بوك: “يوم سقوط الطاغية هو نفس يوم القبض على المتهم الأول في قتل الشهيدين الباش مهندس الفاتح النمير ودكتور بابكر عبد الحميد”، وأضافت “عقبال ما يظهر الحق لكل الشهداء”. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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