تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * “كورونا”.. (4) حالات خلال (24) ساعة * قيادي بـ”التغيير” يقترح مشروعاً سياسياً لعبور المرحلة * وزير العدل: مُصادرة أموال النظام المُباد لا تعفي من المُحاسبة * معتمد الخرطوم لـ”الصيحة”: إغلاق الولاية مهم للغاية * نهب وحرق موقع للعزل الصحي بالنيل الأزرق * البوشي: اختصاصات الوزارة كانت مسلوبة الجريدة: * تجمع المهنيين: بالهتاف والدم الثوار كتبوا نهاية دولة عصبة المجرمين * قوى الاجماع الوطني: القصاص للشهداء * ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى (19) حالة * وزير العدل يقطع بسلامة الإجراءات القانونية للجنة تفكيك التمكين السوداني: * (السوداني) تنشر التفاصيل الكاملة لمصفوفة المهام العاجلة للمرحلة الانتقالية * تكليف ولاة جدد وإصلاحات عاجلة في المخابرات والنيابة والشرطة * القبض على المتهم الأول بقتل الشهيدين (د. بابكر والنمير) Advertisements المجهر: * الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بـ”كورونا” إلى (19) حالة و(286) مشتبهة * “كرتي” يشرع في إجراءات قضائية ويؤكد أن الأراضي المحجوزة مزرعة “ملك حر” * حركة “مناوي” تعلق المشاركة في المفاوضات وتهاجم الوساطة آخر لحظة: * (المهنيين) يستعجل فضح فساد الإنقاذ ومفاجأة بشأن أراضي “كرتي” * فتوى بعدم إيقاف صلاتي (الجمعة والجماعة) * إصابات (كورونا) تصل إلى (19) و(286) حالة اشتباه الدار: * الصحة: ارتفاع الإصابة بـ”كورونا” إلى (19) حالة و(286) اشتباه * وجدي صالح: منظمة الدعوة الإسلامية كانت الدولة الحقيقية * تجمع المهنيين يشيد بقرارات لجنة إزالة التمكين * خبر سار.. عالمة تكشف موعد طرح لقاح للقضاء على “كورونا” * مقتل مواطن أثناء نومه والشرطة تضبط المتهم في نهر النيل * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان اللغة العربية للأساس وامتحان التاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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