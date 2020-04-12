مئات السودانيين في هوان ومذلة أمام السفارة السودانية بالقاهرة في منظر يقطع القلب

قال الكتب عبد الرحمن عمسيب مساء السبت (والله شئ يقطع القلب .. رؤية مئات السودانيين في هوان ومذلة أمام السفارة السودانية بالقاهرة .. لا حكومة تسأل عنهم .. ولا رجل بر يعينهم).

وأضاف عمسيب (الواحد ينظر الي هذه المأساة ويقول لنفسه دعمنا هذا الحراك في أوله حتى لا تحدث مثل هذه المأساة .. حتى لا تكون أولويات الدولة هي سيارات الدفع الرباعي وليس المواطن السوداني .. سيارة دفع رباعي تتبرع بها أحدى المرحومتين عائشة ونيكولا .. تكفيان لنقل كل هذه الأسر عبر البر وتضييفهم في بلدهم و أعاشتهم لمدة ٣ أسابيع).

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وكتب عمسيب على حسابه الرسمي على فيسبوك بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (تحلق طائرات دول العالم كلها لتجلي مواطنيها .. تتواصل سفارات كل العالم مع مواطنيها لتقدم لهم العون .. ولكن حكومة ما يفترض أنها “ثورة” تعجز عن جلب مواطنيها وتتركهم للتسول وأفتراش الأرض).

وختم عمسيب (هنالك أشياء لا تقدر بالمال .. لا يمكنك أن تصنع وطنية دون مواقف .. تجربة هولاء الناس تخبر ملايين السودانيين عن الحكومة التي تحكمهم .. وعن قيمة الجواز الذي يحملونه .. لذا فعندما تعلن عن حملة تبرعات لا تستغرب البتة عندما يتبرع لك أقل من واحد من مئة في المئة من أهل البلد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)