حُدُود المَصَالِح..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: متاعب الحُدُود بين بلادنا وإثيوبيا ليست وليدة اليوم.. وكما تعلمون، فإنّ مساحة بلادنا – رغم انفصال الجنوب – ليست هي المساحة التي يُمكن التحكُّم على حُدُودها والسّيطرة على سواحلها بكل يُسرٍ.. والتفلُّتات مُتوقّعة حتى ولو جنّدت الحكومة كل الشعب في الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن وغيرها.. ثم أنّ حجم السُّكّان، مٌقارنةً بمساحة البلد، هزيلٌ للغاية، وليس بتعداد قادر على انتشار في كل المساحة.. ولكن، بالمشاريع تنتعش الاقتصاد وتَستقر المُجتمعات.. والمُجتمعات المُستقرّة هي أقوى وسائل تأمين الحُدُود.. فالأرض المنسية – كما المال (السايب) – تعلِّم الآخرين (السرقة)..!!

:: وعلى عكس حُدُودنا مع مصر، لا تُوجد خلافات حُدُودية ما بين السودان وإثيوبيا.. ومنطقة الفشقة ليست بمنطقة نزاعٍ بين البلدين، بل هُناك اتّفاقٌ على المرجعيات والخرائط، ولم تزعم الأنظمة التي تعاقبت على حكم إثيوبيا بتبعية هذه المنطقة، أو كما تزعم الأنظمة المصرية بتبعية مثلث حلايب رغم أنف وثائق التاريخ وقبائل الحاضر.. ومتى ما اكتملت عمليات رسم الحُدُود ووضع العلامات، فليس هناك ما يمنع بلادنا والجارة عن تحويل أرض الفشقة إلى نواةٍ للاستثمار المُشترك، بحيث يكون العائد حُدُوداً مثالية تُساهم في استقرار مُجتمعات البلدين..!!

:: وعلى سبيل المثال، حُدُودنا مع أفريقيا الوسطى هي النُّموذج الذي يجب أن تكون عليه حُدُودنا مع إثيوبيا في منطقة الفشقة.. فالحدود الجُغرافية التي شكّلتها الطبيعة مع أفريقيا الوسطى في منطقة أم دافوق حُدُود (وهمية للغاية).. فالمُواطن ينتمي إلى البلدين بالتصاهُر وتبادُل المصالح، والكل تجمعهم مُناسبات السرّاء والضرّاء والأسواق والمراعي.. ولذلك، فإنّ مصالح المُجتمع – بالسودان وأفريقيا الوسطى – هي التي تحفظ حُدُود البلدين من مُعكّرات صفو السَّلام والأمان والتعايش، ولذلك تصلح حُدُودنا مع أفريقيا الوسطى في منطقة (أم دافوق) بأن تكون نُمُوذجاً مع إثيوبيا في منطقة الفشقة..!!

:: ولقد أحسنت دولتنا ودول الجوار عملاً بتغيير حُدُود المتاعب مع إثيوبيا وإريتريا وتشاد إلى (حُدُود المصالح)، بحيث حلّت على الحُدُود مع إثيوبيا محطات الكهرباء وأعمدتها محل مُعسكرات الجيشين وأسلحتهما، ومضت طُرق الأسفلت إلى حيث تلاقي الشعبين ومصالحهما التجارية، وهي التي كانت تَمضِي إلى حيث القتال واستنزاف مواردهما.. واليوم ليس هناك ما يُعكِّر صفو الشعبين غير التفلُّتات الأمنية بمنطقة الفشقة، ويجب حسم هذه التفلتات بإرادة سُودانية إثيوبية، ثم خلق (حُدُود مثالية)، كتلك التي بيننا وأفريقيا الوسطى وتشاد..!!

:: الحدود المثالية هي التي تُساهم في استقرار المُجتمعات وإنتاجها وتجارتها وتَصَاهُرها، وبها تُطوى ملفات الحرب والنزوح والتهريب.. والمُؤسف أنّ حُدودنا مع مصر ليست مثالية، إذ أنّ حلايب وشلاتين وأبو رماد الواقعة على حُدودنا الشرقية لا تزال (مُحتلة)، وكذلك حُدُودنا مع جنوب السودان بحاجةٍ إلى حسم قضايا المناطق المُتنازعة عليها بحيث تكون حُدُوداً مثالية.. وعليه، ما لم تكن هُناك أطماعٌ، وبما أنّ مآسي الحرب والنزوح هي التي تُفقر المناطق الحدودية وتُجرِّدها من سُكّانها ومواردها، فعلى حكومتنا وحكومات دول الجوار حماية الحُدُود بقُواتٍ مُشتركةٍ..!!