وفاة رجل سوداني بكورونا…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي بالعاصمة البريطانية لندن السوداني حافظ جلال حافظ، إثر إصابته بفيروس “كورونا”.

ويُعتبر حافظ ثالث سوداني يتوفى في لندن بفيروس “كورونا”، وبحسب معلومات، أنّ حافظ أُصيب بالعدوى عندما كان يساعد أحد المرضى لإنقاذه.

وقالت جميعة تكافل التي نعته، إنّ حافظ هو زوج أماني عبد الغني، والد “جلال، أحمد ووجدان”، وشقيق “طارق، خالد، وفاء، ستنا، سناء وصفاء”. المادة السابقة حكومة الجوع.. تسقط بس!!.. بقلم هاجر سليمان المقالة القادمة تفاصيل جديدة ومثيرة… ليلة القبض على البشير….

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