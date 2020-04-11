(قوى الإجماع): لن نتوانى عن دعم حكومة الثورة

أكدت قوى الاجماع الوطني أنهم على العهد الدائم و المستمر و أن القصاص آتٍ لا ريب فيه، مشيرةً إلى أن حكومة الثورة تواجه تحديات ومشكلات موروثة في كل مناحي الحياة.

و طالبت في بيان لها بجسب (موقع السودان) اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الاولى للثورة، السلطة الإنتقالية بتسهيل مهام السلطة القضائية والمؤسسات العدلية في الوصول إلى الأدلة والبراهين التي تثبت تورط ظلاميي الاسلام السياسي، فضلاً عن السرعة البت في الملفات المعلقة على رأسها القضايا المتعلقة بانقلاب 1989م، وملف الشهداء الذين ارتقوا منذ مجيء الانقلابيين إلى دست الحكم وحتى نجاح الثورة وما بعدها، بجانب ملف المال العام وقضايا الفساد.

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و أكدت القوى، أنها لن تتوانى عن دعم حكومة الثورة حتى تحقق كامل أهدافها التي عبرت عنها هتافات الثوار، والتصدي لممارسات منتفعي النظام البائد، و تابعت ”(ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة) لحماية الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)