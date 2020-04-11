أبناء الجالية السودانية يؤكدون أهمية فتح المعابر للعالقين بمصر

أكد عدد من رجال الأعمال السودانيين وأبناء الجالية بمصر أهمية فتح معبري أرقين وأشكيل بين السودان ومصر أمام العالقين السودانيين بمصر، مشيرين إلى أنهم يعانون كثيراً في الحياة المعيشية خاصة وأنهم جاءوا إلى القاهرة بغرض العلاج وبميزانية محدودة، مطالبين الحكومة مراعاة ذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عدد من رجال الأعمال بالقاهرة بحسب (سونا) اليوم، والذي ضم المهندس حسين حسب الله ورجل الأعمال سيف الإسلام والدكتور محمد التركي بحضور بعض من رموز الجالية السودانية والعالقين بمصر.

وقال المهندس عبد الرازق عرابي غندور سفير النوايا الحسنة ورجل الأعمال “إننا اليوم أتينا للتفاكر والتحاور حول أوضاع العالقين بمصر من الناحية المعيشية وتوفير السكن والاحتياجات اللازمة حتى تنجلي الأزمة بفتح المعبر بجانب إطلاق مبادرة كرتونة رمضان لأبناء الجالية التي درجنا على إقامتها بصورة راتبة”. وأضاف أن الاجتماع أمن على اهمية توفيق أوضاع الإخوة العالقين بالتنسيق مع السفارة السودانية لتوحيد الجهود من أجل خدمة انسان البلد.

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من جانبه أعلن رجل الأعمال الفضل محمد يس عن مبادرة رجل الخير الشيخ عصام الشيخ البطحاني للعالقين السودانيين بمصر لحل مشكلة العالقين وذلك بإعلانه عن تحمله بتكفل نفقات كل العالقين السودانيين بمصر وذلك بتوفير الحجر الصحي في مزرعته في الخرطوم بمنتجعه بولاية الجزيرة وتوفير كافة الخدمات والرعاية الصحية، معلناً عن تحمله كافة تكاليف كل العالقين السودانيين بمصر وضيافتهم طيلة الحجر الصحي.

وتشير مصادر إلى أن المعابر بين السودان ومصر كلها قد أغلقت منعاً لانتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)