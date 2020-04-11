الهلال ومخطط الكاردينال !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? النظام الاساسي للمريخ تمت صياغته في النور ، بمشاركة كل الوان الطيف المريخي عبر عديد الندوات و جمله من السمنارات .

▪️مجلس المريخ نظم اكثر من ملتقي دعا له المخالفين قبل الموالين .

▪️في تلك الندوات تمت منافشة مسودة النظام الاساسي بنداً بنداً ، كما تم نشر المسوده بالكامل في الصحف و الاسافير .

▪️على نقيض ذلك صيغ النظام الاساسي للهلال في الظلام ، من وراء ظهر الجماهير ، في غياب التنظيمات !!

▪️السريه المضروبه على النظام الاساسي تؤكد ان هناك امراً ما خلف الاكمه .

▪️ما الذي يدعو بنزينا لتستر على النظام المقترح ان لم يكن هناك ما يخشى كشفه ؟؟ .

▪️الاصل في مشاريع اللوائح والقوانين العرض للكافه بغرض الحذف والاضافه حتى تخرج المسوده مبرأة من كل عيب .

▪️يُخطي بنزينا إن ظن ان بامكانه تمرير مادة تحويل الهلال لشركه خاصه به ويُخطي اكثر ان ظن ان عمومية الهلال يمكن ان تعتمد له ديون وهميه يحولها لاسهم يمتلك بها نادي الهلال .

▪️بنزينا ذكر في اكثر من مناسبه ان الجوهره هديته لشعب الهلال بما يعني ان اكذوبة ديون الجوهره لن تمر مهما حشد من ستات الشاي وشفع الطهور .

▪️الهلال نادي الشعب ولن يصبح البته احدى شركات الكاردينال .

???? في العام (1940) استعار المريخ سكرتير الهلال فوراوي ليؤسس له الهيكل الاداري والقانوني ، وبالفعل ترأس فواروي المريخ حتى العام (1941) انجز خلالها النظام الاساسي للمريخ .

▪️فوراوي ابن الهلال ، زامل المحجوب في كليه غردون ، ترأس الهلال (1952 ، 1964) وهو صاحب فكره منح ارض لاستادات الهلال ، المريخ ، المورده (توفى 1976)

▪️بعد (80) عام من حادثة فوراوي يجي بنزينا ليضعنا خلف المريخ الذي استبقنا في اجراءات النظام الاساسي !!

▪️الوصيف لم يتفوق على الهلال الا في هذا الزمن الاغبر .

▪️استمرار بنزينا يعني تفوق الاحمر على الازرق .

▪دفاع الاعلام المريخي علي بنزينا دليل كاف علي ان مصلحة المريخ في استمرار بنزينا .

▪️من يناصر بنزينا من الاهله اما جاهل او منتفع .

???? ضحكت واحدى الصحف تكتب عن نزاع بين الهلال والمريخ حول شيبوب !!

▪️شيبوب مين في وجود الموهبه روووووف.

▪️على شيبوب ان لا يطيل التفكير ويذهب للعرضه جنوب ان كانت راغبه في خدماته .

▪️قال شيبوب قال .

???????? كلام سياسه .

▪ قائد مسيرة الزواحف تبين انه وكيل دقيق .

▪️الان فقط تأكد ان الوزير مدني ضرب عش الدبابير بقرار الغاء نظام الوكلاء .

▪️بالمناسبه هل تحتاج كيزانية الوكلاء لدليل !!

▪️الكيزان الذي ضايقوا حتى ستات الشاي واطفال الدرداقات في معاشهم فأجروا لهم الدردقات والكراسي هل يمكن ان يمنحوا تواكيل الدقيق لغير ملتهم !!

▪️البكاسي التي حملت فلول المسيره ، مكتوب عليها (منظمات طوعيه) !!

▪️على لجنة ازالة التمكين مراجعة ملف المنظمات الطوعيه بعد ان كشفت المسيره الهزليه ان بعضها مؤسسات امنيه كيزانيه .

▪️بالمناسبه ، ما حكاية عربات الليموزين التي شاركت في المسيره الهزليه وتبين انها تابعه لجهاز المغتربين !!

▪️يا ناس التمكين عليكم بجهاز المغتربين .