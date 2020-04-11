تاني اطهر !.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*تاني اطهر!

*اختلفنا ام اتفقنا!

*رضينا ام أبينا!

*اطهر لاعب المرحلة!

*شأنه شأن رجل المرحلة!

*اطهر نجم التسجيلات إلي جانب لاعب المريخ التش!

*هنالك آخرون!

*سنتحدث عنهم في الوقت المناسب ولن نسبق الأحداث!

*الشفقة تطير..هكذا قالت العرب!

*اطهر الطاهر الظهير الطائر رجل المرحلة واحد أهم الأوراق الرابحة في الهلال في الوقت الراهن أن لم يكن أهمها علي الاطلاق والورقة التكتيكية الأولي التي يستغلها المدربين ويستعملونها ويوظفونها للتحكم في(رتم)المباريات في الأوقات الصعبة!

*نعم.. الظهير الطائر في الهلال أعاد التوازن للفريق ومنح زعيم الكرة السودانية الهيبة الهجومية التي افتقدها الفريق منذ مغادرة النسر النيجيري يوسف محمد حيث عقمت حواء الفريق منذ عام الحضور في (٢٠٠٧)عقمت عن ولادة ظهير بذات المواصفات يشكل لوحده قوة هجومية ضاربة يصنع ويساند ويخلخل ويهدف في آن واحد وظلت الخانة خالية حتى ظهور أطهر الأخير وكتابته سطر جديد لنفسه حيث انه شغلها لأكثر من أربع سنوات دون أن يضع بصمته فيها إلي أن عمل واشتغل علي نفسه وقوي عوده واجتهد ليكتب تاريخا جديدا لنفسه ويؤكد مقولة أن لكل مجتهد نصيب !

*حقيقة وليست خيارا أو وهما أن يكون أطهر الطاهر اللاعب رقم واحد في الهلال برؤية فنيه صحيحة وقراءة للاعب يجيد لغة كرة القدم العصرية الاحترافية لذا اضحى اللاعب قبلة أنظار الفرق الكبري في القارة السمراء وأصبح قبلة اهتمامات وكلاء اللاعبين الذين تهافتوا لتوقيع عقودات التسويق معه في مناطق مختلفة!

*نقلت هذه الصحيغة خلال الساعات الفائتة خبرا صحيحا علي لسان اللاعب أكد فيه عدم ادلاءه بتصريحات بأية جهة حول مستقبله الكروي سوى رفضه لعرض رسمي لنادي سموحة المصري والذي لا يرتقي لطموحه والطريق الذي رسمه لنفسه مع التأكيد علي حقيقة واحدة فقط وهي أن الأولوية للهلال النادي الذي تربي فيه منذ نعومة الأظافر وارتبط بجمهوره وعشاقه ومحبيه!

*الظهير الطائر للهلال وورقته الرابحة التي اجبرت الاجهزة الفنية في مختلف الفرق العربية علي توجيه الانظار نحوه والاشادة بمستوى ادائه لدرجة ان الاندية رصدت تحركات اللاعب من خلال تحليل دقيقة لمرات استلامه الكرة وتمريراته وحركته داخل المستطيل الاخضر في تسعين دقيقة وتخطى الامر للاتصال بوكيله وتقديم عروض جادة بغية الاستفادة من خدماته وقد اكد اللاعب انه اعتذر بادب لاحد العروض المصرية وتحديدا لنادي سموحة المصري الذي يشرف علي تدريبه مدرب الهلال الهارب حمادة صدقي والذي بنى اختياره للاعب علي معايشة حقيقية خلال فترته رفقة النادي الازرق واللاعب ويعضد هذا الخيار للمدرب المصري من موقف اللاعب اطهر الطاهر في سوق الانتقالات باعتبار ان معايشة المدرب التي تفضي لاختيار لاعب بعينه للانتقال معه الي نادي اخر تشير الي ان اللاعب المعني يتمتع باخلاقيات عالية اضافة لموهبته وقدراته الفنية التي جعلت منه نجما يشار اليه بالبنان!

*خلاصة القول ان رفض اطهر الطاهر لعرض نادي سموحة المصري وهنالك عروضا اخرى علي طاولة اللاعب تعني ان اللاعب يمنح الاولوية لناديه الذي تربي وترعرع عبر فرقه السنية المختلفة وتعني اكثر ان للاعب نظرة اخرى مختلفة في ان يواصل رحلة التالق رفقة ناديه في انتظار عروضا اكبر وافضل في قادم المواعيد وهذه رؤية احترفية حقيقية للاعب يثق في قدراته وامكانياته التي يمكن تسمح له بالانتقال الي اندية من العيار الثقيل في المستقبل القريب بدلا من دفن موهبته في نادي ليس بين الاندية التي يشار اليها بالبنان في القارة الافريقية ولا يمتلك القاعدة الجماهيريه التي تضعه في مصاف كبار القارة السمراء..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*عدم الاستعجال للاعب اطهر الطاهر في الانتقال لنادي سموحة المصري يؤكد ان هذا اللاعب يسير بخطوات ثابتة في كتابة مستقبل مشرق له كلاعب في عالم الساحرة المستديرة ويؤكد ان العقلية الاحترافية هي التي وصلت به الي ان يكون الورقة الرابحة لفريقه ومصدر اسعاد القاعدة المليونية لزعيم الكرة السودانية!

*ساعدونا بالدعوات الطيبات في هذا اليوم المبارك.

*اللهم ارحم واغفر لوالدي كما ربياني صغيرا..اميين.

*جمعة طيبة مباركة علي الجميع.

*تعالوا بكره!