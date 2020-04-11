عندما تصبح كل الاماني (فلّ تنك).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
الحصة الصباحية
واقف من الصباح في الطلمبة يتزحزح من مربع لي مربع، لمن بقى زي (المسواك) – يتر من شبر لي شبر – اول ما وصل (المسدس) ، وخلاص عاوزين يكبوا ليه بنزين – ضربوا ليه قالوا ليه : مبروووووووووك ..زوجتك جابت (ولد).
قال ليهم : الحمدلله – كدا (السماية) تكون في يوم واحد!!!!.
……
• الفرق بين الملاريا العادية والملاريا الخبيثة – الاخيرة بتحاول تخرب بينك وبين الدواء.
• بتنقل الكلام من المرض للدواء.
• بتلخبط بيناتهم.
• عشان كدا أي حاجة بتبلعها بتستفرقها في وقتها.
• والعلاج ما بنفع معاها.
• الملاريا العادية ما عندها قضية مع زول – (عرديب) ممكن يشيلها.
• الملاريا الخبيثة لو ما جابت اجلك ..ما بترتاح.
• هدفها دايما توصلك ود اللحد.
• بعدين الملاريا الخبيثة – عندها (خبث) غريب – في بداية الفحوصات ما بتعرفها.
• ما بتظهر.
• اعملوا شير.
• ما بتخلي ليك معمل – او تحليل – وبرضو ما بتظهر ليك في نتيجة الفحص.
• خبث غريب.
• ناس يقولوا ليك تايفود.
• وناس حمى صفراء.
• وناس يقولوا ليك فشل كلوي.
• في البداية ما بتتعرف.
• في خبث اكتر من كدا.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• عندنا واحد من جماعتنا الفوق – الملاريا طارت ليه فوق رأسو.
• زولنا بقى أي حاجة يشوفها ليك عشرة – عشرة.
• زوجتو في الفطور تجيب ليه الصينية فيها صحن واحد بتاع فول – يعاين لي زوجتو كدا – ويقول ليها يا ولية انتي جنيتي ..في الظروف الصعبة دي جايبة الفطور فيه (10) اصناف.
• انتي جنيتي؟.
• شيلي ..شيلي الاكل دا – وخلي لي (الفول) دا بس – كفاية عليّ.
• اعملوا شير.
• تديه مية جنيه برجع ليك (900) جنيه.
• عادي.
• المروحة تشغلها في اتنين ..يشوفها شغالة في 5.
• العيد الصغير ، بشوفو العيد الكبير.
• وهكذا.
• بضبح في عيد الفطر.
• ولو ما بمسكوه كان بمشي يحج.
• الزول دا مرة جابو ليه (ولد)…افتكروا توأم.
• وبقى عايش على كدا.
• التوأم بتشابهو طبعا…ولد اسمو حسين ..كل ما يشوفو يقول ليه الله يخليكم لي يا حسن وحسين.
• بقول لولده انا مبسوط منك – عشان انت واخوك دا اصلو ما قاعدين تتفارقوا.
• اعلموا شير.
• يكون نازل المحطة التانية – بنزل في المحطة الاخيرة.
• عادي عندو.
• يفتح قناة السودان – بفتكر نفسو بحضر في قناة ام بي سي 2.
• عايش على كدا.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• نحن مالنا.
• الخبث كعب.
• لمن تلاقى ليك زول خبيث (والكلام دا بمناسبة الملاريا الخبيثة يا عالم) …اول حاجة بقول ليك مالك ضعفت كدا؟.
• ولو جاملك بقول ليك كبرت كدا متين؟.
• يا زول عجزت عديل كدا.
• اصلو ما بقول ليك حاجة حلوة.
• وشوية شوية بدخل في الغريق وبقول ليك : مالك انت الحاصل عليك شنو؟.
• يشكك في نفسك.
• يوهمك.
• يخليك تكلم نفسك.
• الزول الخبيث – لو ركب معاك في عربيتك – قبل ما تدور العربية بقول ليك عربيتك دي فيها صوت غريب.
• اوعك لو قال ليك كدا تفتح ليه الكبوت.
• لو فتحت ليه الكبوت – بطلع ليك مية عيب في العربية – وكان جاملك ..واتعامل معاك بي احسان – بقول ليك انت العربية دي سائقها كيف؟.
• وعشان يصلح كلامو – بقول ليك اخر مرة غيرت ليها زيت متين؟.
• ده حنكو بس.
• عشان يعمل فيها ظريف.
• وعارف أي شيء.
• وناقش أي حاجة.
• الزول الخبيث لو عطست قدامو – بطلعك عندك (كورونا).
• ولا بجامل في الحتة دي.
• والعجب لو قال ليك كدا افتح عينك.
• خلاص عاوز ينتهي منك.
• ما تشتغل بيه.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• الزول الخبيث لمن يمشي ليه عرس – قبل ما يدخل الصالة – بقول ليك الناس ديل مالهم عشاءهم اتأخر كدا؟.
• يا زول قول باسم الله.
• وطبعا عندو عادي يقول ليك في أي حفلة الفنان دا ما بعرف يغني – حتى لو كان فنان الحفلة الاستاذ محمد الامين.
• العريس لمن يظهر لو جاء لابس كرفتة حمراء – بقول ليك اهلو ما عاوزين العروس.
• لو جاء لابس كرفتة سوداء – بقول ليك اهل العروس ما عاوزنو – جبرتهم العروس.
• لو ما كان لابس كرفتة – بقول ليك العريس دا اخر قرش دفعو للحلاق – وجاء الحفلة عشمان في الاصحاب.
• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).
• واطول ليكم في الموضوع.
• الزول بقى وقت يكب بنزين – بشوف نفسو عمل حاجة.
• يلاقيك صاحبك راجع المساء – تقول ليه وين الليلة ؟..يقول ليك والله الليلة كنت في الطلمبة.
• كأنو كان في مهمة رسمية.
• ولمن يكب – بكون فرحان – تقول حضّر الماجستير.
• انا اول مرة اعرف الوقوف في الطلمبة طول اليوم (شغلة).
• الناس بقت شغالة كدا – وقوف في الصفوف.
• كل الاماني بقت تكب (فلّ تنك).
• لمن تعمل كدا – بتشوف نفسك ما قصرت.
• وممكن اسبوع ما تمشي الشغل.
• خلاص كبيت (فلّ تنك).
• زمان الصفوف دي الواحد بقيف فيها يمشي لوتري.
• تقيف في الصف تمشي عمرة.
• تقيف في الصف تتعين في وظيفة كبيرة.
• تعال شوف هسع دي.
• الواحد بيقيف في الصف عشان يشيل (الرغيف).
• عشان يكب (جاز).
• غايتو الكيزان ديل علمونا حركات ما كويسة.
• الصفوف دي نحن الله واعلم نمرق منها قريب.
• كلو من (الكيزان).
• والله زمان الواحد لو بالغ بقيف في صف الكورة.
• صف السينما.
• ما اكتر من كدا.
• بعدين بقى في جشع عجيب.
• هسع (الكمامات) دي علاقتها بالدولار شنو؟.
• علاقتها بالنفط ايه؟.
• عشان تطير كدا.
• الناس عاوزة تتاجر في (الازمات).
• يا جماعة انتوا ما بتخافوا الله.
• الازمات دي مفروض تتعلموا منها.
• مفروض تخافوا الله فيها.
• انتوا عاوزين تغنوا من (الازمات).
• عاوزين تعملوا ليكم (صفوف) للكمامات.
• الله يستر.
• الله يشوف البلد دي.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• ………..
متاريس
• الحمدلله – عبدالروؤف ما اجنبي.
• الحمدلله – عبدالرؤوف ما محترف من برة البلد.
• لو عبدالرؤوف (اجنبي) – الكاردينال هسع كان انهى التعاقد معاه.
• كان شاف ليه طريقة واتخلص منو.
• والفاتح النقر ذاتو كان ح يقول ليك طريقة عبدالرؤوف ما بتنفع مع طريقة الهلال.
• الكاردينال أي حاجة فيها (دولار) ، اقنع منها.
• انا ما عارف نايل سات الكاردينال بدفع ليها شنو؟.
• الدولار من الكاردينال ما بنشوفو إلّا لنايل سات.
• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.
• ما تشتغلوا بي كلامي دا.
• احفروا ليه قبلو.
• وادفنوه.
• الكاردينال لقي ليه سبب يتخلص فيه من جمال سالم.
• ح يقولوا ليك اغلاق المطارات.
• الزول دا ما عندو زول بيصمد مع (الدولار).
• ولا بكضب.
• ………………………
• الصبة الاخيرة – قطوعات الكهرباء دي عندها علاقة بي كورونا؟.
كانت هذه تفاصيل خبر عندما تصبح كل الاماني (فلّ تنك).. بقلم محمد عبد الماجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.