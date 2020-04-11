عندما تصبح كل الاماني (فلّ تنك).. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحصة الصباحية

واقف من الصباح في الطلمبة يتزحزح من مربع لي مربع، لمن بقى زي (المسواك) – يتر من شبر لي شبر – اول ما وصل (المسدس) ، وخلاص عاوزين يكبوا ليه بنزين – ضربوا ليه قالوا ليه : مبروووووووووك ..زوجتك جابت (ولد).

قال ليهم : الحمدلله – كدا (السماية) تكون في يوم واحد!!!!.

……

• الفرق بين الملاريا العادية والملاريا الخبيثة – الاخيرة بتحاول تخرب بينك وبين الدواء.

• بتنقل الكلام من المرض للدواء.

• بتلخبط بيناتهم.

• عشان كدا أي حاجة بتبلعها بتستفرقها في وقتها.

• والعلاج ما بنفع معاها.

• الملاريا العادية ما عندها قضية مع زول – (عرديب) ممكن يشيلها.

• الملاريا الخبيثة لو ما جابت اجلك ..ما بترتاح.

• هدفها دايما توصلك ود اللحد.

• بعدين الملاريا الخبيثة – عندها (خبث) غريب – في بداية الفحوصات ما بتعرفها.

• ما بتظهر.

• اعملوا شير.

• ما بتخلي ليك معمل – او تحليل – وبرضو ما بتظهر ليك في نتيجة الفحص.

• خبث غريب.

• ناس يقولوا ليك تايفود.

• وناس حمى صفراء.

• وناس يقولوا ليك فشل كلوي.

• في البداية ما بتتعرف.

• في خبث اكتر من كدا.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• عندنا واحد من جماعتنا الفوق – الملاريا طارت ليه فوق رأسو.

• زولنا بقى أي حاجة يشوفها ليك عشرة – عشرة.

• زوجتو في الفطور تجيب ليه الصينية فيها صحن واحد بتاع فول – يعاين لي زوجتو كدا – ويقول ليها يا ولية انتي جنيتي ..في الظروف الصعبة دي جايبة الفطور فيه (10) اصناف.

• انتي جنيتي؟.

• شيلي ..شيلي الاكل دا – وخلي لي (الفول) دا بس – كفاية عليّ.

• اعملوا شير.

• تديه مية جنيه برجع ليك (900) جنيه.

• عادي.

• المروحة تشغلها في اتنين ..يشوفها شغالة في 5.

• العيد الصغير ، بشوفو العيد الكبير.

• وهكذا.

• بضبح في عيد الفطر.

• ولو ما بمسكوه كان بمشي يحج.

• الزول دا مرة جابو ليه (ولد)…افتكروا توأم.

• وبقى عايش على كدا.

• التوأم بتشابهو طبعا…ولد اسمو حسين ..كل ما يشوفو يقول ليه الله يخليكم لي يا حسن وحسين.

• بقول لولده انا مبسوط منك – عشان انت واخوك دا اصلو ما قاعدين تتفارقوا.

• اعلموا شير.

• يكون نازل المحطة التانية – بنزل في المحطة الاخيرة.

• عادي عندو.

• يفتح قناة السودان – بفتكر نفسو بحضر في قناة ام بي سي 2.

• عايش على كدا.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• نحن مالنا.

• الخبث كعب.

• لمن تلاقى ليك زول خبيث (والكلام دا بمناسبة الملاريا الخبيثة يا عالم) …اول حاجة بقول ليك مالك ضعفت كدا؟.

• ولو جاملك بقول ليك كبرت كدا متين؟.

• يا زول عجزت عديل كدا.

• اصلو ما بقول ليك حاجة حلوة.

• وشوية شوية بدخل في الغريق وبقول ليك : مالك انت الحاصل عليك شنو؟.

• يشكك في نفسك.

• يوهمك.

• يخليك تكلم نفسك.

• الزول الخبيث – لو ركب معاك في عربيتك – قبل ما تدور العربية بقول ليك عربيتك دي فيها صوت غريب.

• اوعك لو قال ليك كدا تفتح ليه الكبوت.

• لو فتحت ليه الكبوت – بطلع ليك مية عيب في العربية – وكان جاملك ..واتعامل معاك بي احسان – بقول ليك انت العربية دي سائقها كيف؟.

• وعشان يصلح كلامو – بقول ليك اخر مرة غيرت ليها زيت متين؟.

• ده حنكو بس.

• عشان يعمل فيها ظريف.

• وعارف أي شيء.

• وناقش أي حاجة.

• الزول الخبيث لو عطست قدامو – بطلعك عندك (كورونا).

• ولا بجامل في الحتة دي.

• والعجب لو قال ليك كدا افتح عينك.

• خلاص عاوز ينتهي منك.

• ما تشتغل بيه.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• الزول الخبيث لمن يمشي ليه عرس – قبل ما يدخل الصالة – بقول ليك الناس ديل مالهم عشاءهم اتأخر كدا؟.

• يا زول قول باسم الله.

• وطبعا عندو عادي يقول ليك في أي حفلة الفنان دا ما بعرف يغني – حتى لو كان فنان الحفلة الاستاذ محمد الامين.

• العريس لمن يظهر لو جاء لابس كرفتة حمراء – بقول ليك اهلو ما عاوزين العروس.

• لو جاء لابس كرفتة سوداء – بقول ليك اهل العروس ما عاوزنو – جبرتهم العروس.

• لو ما كان لابس كرفتة – بقول ليك العريس دا اخر قرش دفعو للحلاق – وجاء الحفلة عشمان في الاصحاب.

• المهم….(ما عاوز ادخل ليكم في التفاصيل).

• واطول ليكم في الموضوع.

• الزول بقى وقت يكب بنزين – بشوف نفسو عمل حاجة.

• يلاقيك صاحبك راجع المساء – تقول ليه وين الليلة ؟..يقول ليك والله الليلة كنت في الطلمبة.

• كأنو كان في مهمة رسمية.

• ولمن يكب – بكون فرحان – تقول حضّر الماجستير.

• انا اول مرة اعرف الوقوف في الطلمبة طول اليوم (شغلة).

• الناس بقت شغالة كدا – وقوف في الصفوف.

• كل الاماني بقت تكب (فلّ تنك).

• لمن تعمل كدا – بتشوف نفسك ما قصرت.

• وممكن اسبوع ما تمشي الشغل.

• خلاص كبيت (فلّ تنك).

• زمان الصفوف دي الواحد بقيف فيها يمشي لوتري.

• تقيف في الصف تمشي عمرة.

• تقيف في الصف تتعين في وظيفة كبيرة.

• تعال شوف هسع دي.

• الواحد بيقيف في الصف عشان يشيل (الرغيف).

• عشان يكب (جاز).

• غايتو الكيزان ديل علمونا حركات ما كويسة.

• الصفوف دي نحن الله واعلم نمرق منها قريب.

• كلو من (الكيزان).

• والله زمان الواحد لو بالغ بقيف في صف الكورة.

• صف السينما.

• ما اكتر من كدا.

• بعدين بقى في جشع عجيب.

• هسع (الكمامات) دي علاقتها بالدولار شنو؟.

• علاقتها بالنفط ايه؟.

• عشان تطير كدا.

• الناس عاوزة تتاجر في (الازمات).

• يا جماعة انتوا ما بتخافوا الله.

• الازمات دي مفروض تتعلموا منها.

• مفروض تخافوا الله فيها.

• انتوا عاوزين تغنوا من (الازمات).

• عاوزين تعملوا ليكم (صفوف) للكمامات.

• الله يستر.

• الله يشوف البلد دي.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• ………..

متاريس

• الحمدلله – عبدالروؤف ما اجنبي.

• الحمدلله – عبدالرؤوف ما محترف من برة البلد.

• لو عبدالرؤوف (اجنبي) – الكاردينال هسع كان انهى التعاقد معاه.

• كان شاف ليه طريقة واتخلص منو.

• والفاتح النقر ذاتو كان ح يقول ليك طريقة عبدالرؤوف ما بتنفع مع طريقة الهلال.

• الكاردينال أي حاجة فيها (دولار) ، اقنع منها.

• انا ما عارف نايل سات الكاردينال بدفع ليها شنو؟.

• الدولار من الكاردينال ما بنشوفو إلّا لنايل سات.

• على كل حال ليكم ولي غيركم اعملوا فيها ما سمعتوا حاجة.

• ما تشتغلوا بي كلامي دا.

• احفروا ليه قبلو.

• وادفنوه.

• الكاردينال لقي ليه سبب يتخلص فيه من جمال سالم.

• ح يقولوا ليك اغلاق المطارات.

• الزول دا ما عندو زول بيصمد مع (الدولار).

• ولا بكضب.

• ………………………

• الصبة الاخيرة – قطوعات الكهرباء دي عندها علاقة بي كورونا؟.