“الصحة العالمية” تجيب على تساؤل نقل العدوى أثناء دفن جثث فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفادت منظمة الصحة العالمية ضرورة ارتداء المعدات الوقائية الشخصية المناسبة أثناء دفن ضحايا كورونا.

وأكدت منظمة الصحة العالمية بحسب موقع “عكاظ” الإلكتروني أن أجساد الموتى لا تنقل عدوى “كوفيد-19” بوجه عام، ومع ذلك، تنصح العاملين الصحيين والقائمين على عملية الدفن، والمسؤولين عن التعامل المباشر مع الجثامين باتخاذ التدابير اللازمة قبل الدفن واتباع إرشادات المنظمة بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها في الإدارة السليمة لجثث الموتى في سياق جائحة فايروس كورونا.

وأفادت المنظمة بضرورة ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة، مثل القفازات والعباءات ذات الاستعمال الواحد، المانعة للماء والكمامات الطبية وواقيات العينين أثناء تغسيل الموتى وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والحلاقة وفقاً للاحتياطات القياسية. المادة السابقة مفتي مفتي السعودية يثير جدلا بعد حديثه “الغريب” عن كورونا المقالة القادمة عندما تصبح كل الاماني (فلّ تنك).. بقلم محمد عبد الماجد

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