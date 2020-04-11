التاريخ: 11-أبريل-2020
1 مشاهدة
وجه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بتكوين لجنة قومية لمحاربة الأزمات والكوارث وذلك للمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا.
وأوضحت الأستاذة شذى عثمان الشريف رئيس لجنة الأزمات والكوارث بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، أن اللجنة تجيء تضامنا مع المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، مبينة أن هذا الوباء يهدد كل المجتمع ولابد من التصدي له بروح الفريق الواحد، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية التي أعلنتها الدولة.
وقالت إن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها واجب توعية الناس وتبصيرهم بمخاطر هذا الوباء باعتبار أن الأحزاب منظمات مجتمعية في المقام الأول قبل أن تكون سياسية.
وتم اليوم بمسجد السيد علي الميرغني ببحري تدشين الحملة الصحية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتي تستهدف جميع محليات ولاية الخرطوم وولايات البلاد الأخرى. وتحتوي الحملة على ملصقات وبوسترات للتعريف بطرق الوقاية بجانب توزيع عدد كبير من الكمامات والمعقمات على المواطنين في أسواق بحري وسعد قشرة ومحطات المواصلات العامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر “الميرغني” يوجه بتكوين لجنة قومية لمجابهة وباء “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.