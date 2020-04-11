“الميرغني” يوجه بتكوين لجنة قومية لمجابهة وباء “كورونا”

وجه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بتكوين لجنة قومية لمحاربة الأزمات والكوارث وذلك للمساهمة في الحد من انتشار وباء كورونا.

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وأوضحت الأستاذة شذى عثمان الشريف رئيس لجنة الأزمات والكوارث بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، أن اللجنة تجيء تضامنا مع المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية ومنظمات المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا، مبينة أن هذا الوباء يهدد كل المجتمع ولابد من التصدي له بروح الفريق الواحد، داعية المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير والإجراءات الصحية التي أعلنتها الدولة.

وقالت إن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها واجب توعية الناس وتبصيرهم بمخاطر هذا الوباء باعتبار أن الأحزاب منظمات مجتمعية في المقام الأول قبل أن تكون سياسية.

وتم اليوم بمسجد السيد علي الميرغني ببحري تدشين الحملة الصحية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والتي تستهدف جميع محليات ولاية الخرطوم وولايات البلاد الأخرى. وتحتوي الحملة على ملصقات وبوسترات للتعريف بطرق الوقاية بجانب توزيع عدد كبير من الكمامات والمعقمات على المواطنين في أسواق بحري وسعد قشرة ومحطات المواصلات العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)