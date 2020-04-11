أجنبي يواجه تهمة التملك بالاستيلاء على مبلغ (40) ريالاً

التاريخ: 11-أبريل-2020
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تنظر محكمة جنايات الحاج يوسف في ملف قضية شاب أجنبي الجنسية يواجه تهمة بمخالفة المادة (180) من القانون الجنائي المتعلقة بالتملك حيث أخذ المدان مبلغ (40) ريالاً من الشاكي بغرض تبديل العملة. وحدد قاضي المحكمة عبد اللطيف بابكر جلسة لاحقاً للسير في إجراءات المحاكمة بسماع إفادة المتحري.
وبحسب صحيفة المجهر، تشير تفاصيل البلاغ الأولية إلى أن الشاكي دون بلاغاً بقسم الشرطة أفاد في مضمونه أن المتهم بالارشاد أجنبي الجنسية أخذ منه مبلغ (40) ريالاً تعادل مبلغ (858) ألف جنيه بغرض أن يبدل العملة بيد أن المتهم أخذ المبلغ ولم يلتق به مرة أخرى.
وعلى ضوء ذلك تم القبض على المتهم واقتيد إلى قسم الشرطة وبالتحريات معه وعقب اكتمال التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة وفقاً للمادة (180) من القانون الجنائي المتعلقة بالتملك الجنائي، ومن ثم أحيل ملف الدعوة للمحكمة للفصل في القضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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