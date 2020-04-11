وراة الرى تعلن تعرض مبانيها بالروصيرص للنهب والسرقة

كشفت وزارة الري والموارد المائية عن تعرض مبانيها بمنطقة قنيص شرق محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق لعملية نهب وسرقة وحرق من قبل المواطنين اعتراضاً على اختيار حكومة الولاية الموقع ليكون مقراً للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كورونا.

واقتحم مواطنون محتجون الثلاثاء الماضي، مكتب الهيدرولوجي ونهبوا محتوياته بينما تعرض معمل الطمي وجودة المياه للكسر والسرقة والحرق التام لجميع معداته.

وأكد الوزارة فر تعميم صحفي بحسب (سونا) اليوم، أن الاعتداء تم قبل أن ترد الوحدة على خطاب الولاية وعليه لم يتم إخلاء المباني وتسليمها للولاية، وأبانت أنها وتعكف الوزارة على حصر حجم الأضرار التي لحقت بمعمل الطمي وجودة المياه وبمكتب الهيدرولوجي من جراء هذه الواقعة خلال الأسبوع الجاري.

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وكان الأمين العام لحكومة النيل الأزرق جلال الدين المنصوري محمد، قد أبلغ مدير عام وحدة تنفيذ السدود، في خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل الجاري، باختيار مكاتب المالك والاستشاري (الشركة الصينية) التابعة لوزارة الريي والموارد المائية، مقراً للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كورونا المستجد وذلك في إطار خطة الطوارئ الصحية والتدابير المصاحبة لها بولاية النيل الأزرق.

وبرر المنصوري اختيار هذه المباني لهشاشة البنى التحتية بولاية النيل الأزرق، بجانب أن ما تعرضت له الولاية من تهميش في العهد السابق ضيق كثيراً من فرص الاختيار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)