العثور على جثة شاب بعمارة تحت التشييد

التاريخ: 11-أبريل-2020 فى : حوادث 6 مشاهدة عثر أحد المواطنين بضاحية الكلاكلة جنوب الخرطوم على جثة شاب في مقتبل العمر بعمارة تحت التشييد. Advertisements وكشفت مصادر أن الضحية كان ملقي على الأرض وكان في حال سكر وتم إبلاغ الشرطة وهرعت الشرطة إلى مسرح الحادث وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة اسباب الوفاة. وبحسب صحيفة المجهر، مازالت تحقيقات الشرطة مستمرة لفك ملابسات القضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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