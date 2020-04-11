إعلامي يتلقى عدة طعنات من قبل عصابة “نيقرز”

تلقى إعلامي (متدرب) في الإعلام قسم الصحافة، عدة طعنات بالسكين، من قبل عصابة نيقرز حاولت نهب هاتفه النقال، أثناء توجهه إلى عمله بإذاعة “الحياة” بحي العمارات بالخرطوم.

وكشف والد المجني عليه محمد المهدي بحسب صحيفة المجهر، أن ابنه أبوبكر قد تعرض لاعتداء جبان من قبل ثلاثة أفراد من عصابات “النيقرز” في أحد شوارع العمارات، حيث كان في طريقه إلى إذاعة الحياة ليقضي فيها فترة تدريبية مطلوبة لهم كخريجي إعلام قسم صحافة.

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وأضاف: أوقفه هؤلاء الثلاثة وقد أحاطوا به، آمرين إياه بتسليمهم هاتفه وما معه من نقود، حاول الدفاع عن نفسه بضرب الذي أمامه، إلا أن الآخرين هجموا عليه بسكاكينهم، وسددوا له عدة طعنات قبل أن ينهبوه هاتفه ونقوده، وتركوه سابحاً في دمائه، وهربوا على دراجة بخارية إلى أن أسعفه أحد المارة إلى مستشفى إبراهيم مالك حيث يُعالج بها، فيما تم تدوين بلاغ بالحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)