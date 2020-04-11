ضرب لص سرق شاشة من داخل منزل

التاريخ: 11-أبريل-2020 فى : حوادث 15 مشاهدة أصيب لص بضربات أثناء محاولة سرقة شاشة بقيمة (53) ألف جنيه. Advertisements ووفقاً لمصدر فإن اللص ضبط أثناء محاولته سرقة شاشة، حيث انهال عليه الأهالي بالضرب، ولولا تدخل شرطة قسم مربع (6) الفتيجاب لفقد حياته. وبحسب صحيفة المجهر تم إيداع اللص الحراسة وتدوين بلاغ بالسرقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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