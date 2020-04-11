سودانيون بالسعودية يناشدون الحكومة تسهيل عودتهم بعد إيقاف رواتبهم

ناشد عدد من السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حكومتهم بالسماح لهم بالدخول إلى بلادهم بعد اتخاذ مؤسساتهم بالمملكة العربية السعودية قراراً بايقاف رواتبهم ومنحهم إجازة مفتوحة.

وقال “الصديّق” أحد السودانيين المقيمين بالمملكة لـ “السوداني الإلكترونية” أنهم يعيشون ظروفاً صعبة في ظل توقف رواتبهم، وقصورها على مبلغ زهيد لايتجاوز الـ 500 ريال والتي لاتكفي حتى للإعاشة، مناشدين السلطات السودانية بالسماح لهم بالدخول إلى بلادهم.

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وكانت بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص في السعودية قد قررت منح منسوبيها الأجانب إجازة مفتوحة بدون رواتب مع تمكينهم من المغادرة إلى بلدانهم، بسبب توقف النشاط، نتيجة الاحترازات المفروضة في مواجهة جائحة “كورونا”.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية تعميماً حصلت عليه ” السوداني الإلكترونية” جاء فيه: تقدم الوزارة خدمة تمكين مغادرة الوافدين إلى بلدانهم، وذلك بتقديم طلب من المنشاة بمغادرة عمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع الرحلات خارج المملكة. كما أطلقت أيضاً وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمارتية، مبادرة إجازات مبكرة غير مدفوعة الأجر للوافدين العاملين بالقطاع الخاص للعودة إلى أوطانهم. ويشهد القطاع الخاص في السعودية خاصة “الخدمي” كساداً ملحوظاً غير مسبوق بعد جائحة “كورونا” بسبب الاحترازات الوقائية المفروضة، التي أدت إلى توقف النشاط تماماً في عدد من المؤسسات والشركات الخدمية والمحال والمطاعم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)