اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

السودان يكشف عدد مصابي فيروس كورونا حتى الآن في البلاد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

السبت 11 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم، ارتفاع عدد مصابى فيروس إلى 19 حالة، بعدما تم تأكيد إصابتين جديدتين.

 

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم  السبت  - أن التقارير الوبائية، أكدت تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا، دون تسجيل وفيات جديدة، عدا حالتى الوفاة التى سبق الإعلان عنهما.

Advertisements

 

وأشارت التقارير الوبائية إلى أن حالة الإصابة رقم ١٨ لرجل سودانى فى الأربعينيات من العمر يسكن فى ولاية الخرطوم، وليس له تاريخ سفر للخارج ولم يثبت التقصى الوبائى مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة، أما الحالة رقم ١٩ فهى لسودانية فى الثلاثينيات من العمر تسكن فى مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.

 

وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن المريضين يتلقيان الرعاية الطبية اللازمة فى مركز العزل، مشيرة إلى أن إجمالى الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا بلغ ٢٦٨ حالة بجميع مراكز العزل بالسودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يكشف عدد مصابي فيروس كورونا حتى الآن في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا