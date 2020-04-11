إعلامي إماراتي ينفجر غاضباً في وجه عيال زايد ويكشف عن مافيات البنوك بالإمارات!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الاعلامي الإماراتي، فلاح الكبيسي، هجوماً عنيفاً على النظام الإماراتي، بعد فضيحة الملياردير الهندي رجل الأعمال الهندي بافاغوثو راغورام شيتي المعروف باسم د. “بي آر شيتي“، التي أربكت النظام الاماراتي من أعلى الهرم إلى قاعدته.

وتكبد أكثر من 12 بنكًا إماراتيًا خسارة تقدر ب 6.6 مليار دولار على هيئة ديون تحصّل عليها رجل الأعمال الهندي لصالح شركة (إن أم سي) التي أسّسها في الإمارات قبل أن يهرب ويختفي عن الأنظار، وتفيق بنوك الإمارات على واحدة من أكبر عمليات الاحتيال.

وقال الكبيسي في مقطع فيديو رصدته “وطن”، إن رجل الأعمال بي آر شتي زلزل عروش بنوك الخليج كلها، وحول حوالي 24 ألف مليون درهم بكل بساطة لحساباته بالخارج؛ لكن أنا لا أدينه، أدين المجرمين للي يشكلون مافيات من الآسيويين للي يجبوهم بكل أسف”.

وأضاف الكبيسي: “المواطن داخل الدولة ما ياخد 200 ألف من البنك إلا يطلبون منه أجداده وين طاحوا وشهادات ميلادهم، ولما تسحب 100 ألف أو تودعها الجميع يسألك من أين لك هذا”.!

وتابع الكبيسي: “أنا أطالب جهاز امن الدولة هو المشرف على الموافقات البنكية داخل الدولة مثل ما تحدث الفريق ضاحي خلفان وإلا ستستمر هذه المهزلة”.