بعد مكالمة ابن زايد مع الأسد: قرقاش يوجه دعوة عاجلة لمساعدة سوريا على مواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دعوة عاجلة لمساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الصحية العالمية التي سببها فيروس “كورونا” المستجد، ووقف إطلاق النار.

وقال قرقاش في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشت مع GeirO Pedersen (مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا غير بيدرسن)، ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية، كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة كورونا، مؤكدا دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية”. المادة السابقة تخصيص( 50% )من الجازولين لدعم عمليات الحصاد المقالة القادمة ليس الاقتصاد… محمد بن راشد يكشف عن مجال يقود العالم

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