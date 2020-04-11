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عاجل| ارتفاع حالات "كورونا" بالسودان.. والعدد مفاجأة

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الخرطوم - محمد أمين 0 تبليغ

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السبت 11 أبريل 2020

عاجل| ارتفاع حالات

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الخرطوم - محمد أمين

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت) تسجيل حالتي إصابة  بفايروس المستجد، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الي ١٩، بينهما حالتي وفاة.

واشارت التقارير الوبائية إلى أن الحالة رقم ١٨ لرجل سوداني في الأربعينيات من العمر يسكن ولاية الخرطوم، محلية أمدرمان ليس له تاريخ سفر للخارج ولم يثبت التقصي الوبائي مخالطته لحالة موجبة أو مشتبهة.

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واضاف البيان أن الحالة رقم ١٩ لسودانية في الثلاثينيات من العمر تسكن أم درمان، محلية أمبدة مخالطة لشخص قادم من خارج البلاد.

ويتلقى المريضان الآن الرعاية الطبية اللازمة في مركز العزل.

 و تشير التقارير الوبائية الي أن اجمالي الحالات (المشتبهة) قد بلغ ٢٦٨ حالة (إشتباه) بجميع مراكز العزل بالبلاد.  

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